勞退基金弊案爭議持續延燒，讓國內勞工對於自己的退休金都惴惴不安，據了解，勞動基金資產配置總共4.4兆元，「自行運用」跟「委託經營」各佔2.2兆元，這一次涉嫌弊案的游迺文，一人就管理權益證券科、固定資產科與委託經營科三科，獨佔了接近20%的基金資產額，一旦監理機制失控，鉅額的虧損就將由全民買單。

民進黨立委江永昌表示，勞工最擔心的勞退金額，其實有法定給付的最低額度，「我認為並不會到拿不到錢，依法律來說，現在最低還是有中華郵政兩年定存的金額可以拿。」但他指出，回過頭來看整件弊案，「這件事絕對是錯的，而且不光是游迺文一個人，透明度不夠才是問題的主因！有些錯是根本就不能犯的。」

江永昌指出，還有一個弔詭的疑問，「依勞金局蔡豐清局長的說法，一上任本來要調離游迺文，但後來因為業務不熟悉，所以撤回調職公文，但剛上任發現機要組長不適任，本就該盡快處理，怎麼還反倒撤回公文？明顯就是『內稽內控』出了問題，局長的說法，我們不能接受。」

對於勞動基金弊案頻傳，江永昌認為，有些工作是不能允許有適應期的，「負責那麼大量的金額，若不能有效監管，遲早會出嚴重問題。」他也強調，最好的方法應加強透明度、查核交易軌跡，再加上適時輪調，「事關重大，即使現在已經進入檢調的階段，該負的責任還是要付，不是過了就算了。」

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(中時新聞網)