中天新聞台昨(12)凌晨自有線電視台52台停播，在YT繼續監督政府，但傳出NCC還要管到網路，這讓前總統馬英九12日怒嗆，蔡總統滿口言論自由、思想自由，結果所作所為完全相反；而蔡英文回應表示，應該尊重國家體制、尊重專業機關所做的決定。蔡英文的說法引發網友不滿，砲轟「民主寒冬已至！」

網紅歷史哥今天在臉書上表示，民進黨現在的行為根本就是在限制台灣的新聞自由發展，還口口聲聲說要民眾去學習國家體制、尊重專業機關，難道執政黨只在乎政治是否正確嗎？

民進黨曾說過，「我不同意你說的話但誓死維護你說話的權利」「我當總統一天沒有人必須為自己的認同道歉」，歷史哥tag這兩句話酸說「失物招領」，怒嗆「黨政軍退出媒體」。

歷史哥的貼文引來網友們的討論，表示「民主的寒冬來了」、「綠色共產黨，名不虛傳」、「民進黨的抗爭，哪個不是在反對國家體制下的抗爭？」「以後關三民自也可以說是尊重國家政府體制了。真的是完美詮釋啊」、「蔡英文這幾年執政，只是讓對岸，更有本可以嘲笑台灣的民主。」

(中時新聞網)