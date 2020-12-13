新冠肺炎疫情要靠疫苗來解決，副總統統賴清德今天表示，我國將透過國際採購及國內研發並行來取得疫苗，守護國人健康；衛福部長陳時中則說，近來看到許多人一起拍照時拿掉口罩，他建議戴上口罩，一起防疫。

台北醫學大學慶祝創校60周年，今天舉辦「2020國際醫療高峰論壇」，賴清德及陳時中均出席。

賴清德表示，在新冠肺炎疫情上，第一階段政府守住國人健康，下一階段則是進入疫苗研發及生物科技方面的表現，在幾年內，可以突破困局的國家，在國際上將更有競爭力。

賴清德表示，蔡英文總統交付給他任務，因應新冠肺炎疫情，由他負責進行衛生醫療及物資方面的整合。疫苗部分，我國決定採用國際採購及國內研發並行，全力協助國內4家疫苗公司，每周都會開會，政府會提供一些研發經費及行政程序上的方便，讓國內業者早日研發出疫苗。

陳時中則說，中央流行疫情指揮中心近日提出一些防疫規定，他之前看到不少人在拍照時拿掉口罩，他建議戴上口罩，這樣比較英俊瀟灑，而且可以留下歷史的痕跡。

陳時中說，疫情會過去，故事會留下來，在疫情防治上，故事主角之後回味時，可以想想當時為社會做了什麼事，讓自己值得驕傲、台灣值得驕傲。

(中時 )