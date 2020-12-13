NCC開始查網路? 蘇揆回應時事議題

中天新聞台退出有線頻道後，轉戰網路頻道，但國家通訊傳播委員會（NCC）一篇PO文，卻遭疑暗示將管制網路言論，引爆言論管制的輿論怒火。對此，行政院長蘇貞昌今接受採訪表示，尊重NCC。

對於NCC一篇貼文，引發外界質疑是否要控管網路一事，蘇貞昌今接受媒體聯訪表示，「NCC是獨立的機關，NCC的委員都是經過立法院審查同意通過的，各方學者專家依法行使職權，我們都尊重」。蘇貞昌說完後便轉身離去，不再多做回應。

NCC於11日在臉書發文表示，網路的崛起，除了帶來便利外，也造成不實言論在網路流竄的困擾，網路平臺業者是否須要對平臺上他人張貼的言論負責，也成為熱門的話題。

NCC列舉1995年美國Stratton Oakmont V Prodigy Service 訴訟案為例，表示紐約州最高法院判決網路平臺業者BBS未刪除不當言論，而應負責，其關鍵就在於BBS對外宣稱其設有篩選不當言論的過濾軟體，卻未執行，故應負責。也就是說如果平臺業者並無任何檢視內容的措施，就不需要負責。

NCC在文中進一步說，這樣的判決造成積極管理的平台，反必須對他人在該平台散布不實消息負責，因此促從1996年通過的CDA（Communications Decency Act，譯作「傳播內容端正法案」）第230條，鼓勵平台業者以過濾軟體刪除不當內容等合理管理內容，則業者即無須對平台上他人張貼的言論負責。

文末，NCC表示，美國對於是否應修改或刪除CDA第230條目前仍未有定論，國會也有許多法案提案，後續發展值得注意。

NCC在中天關台前夕發文，時間實為敏感，引發網友「NCC要開始管網路」的質疑聲浪。藍委鄭麗文直言，司馬昭之心，路人皆知，NCC貼文證實對中天政治追殺。

NCC於12日火速滅火澄清，對於本篇美國案例分享，原想與民眾分享各國網路監理的案例，結果造成民眾誤會，更有網友暗指「NCC暗指將管制網路」，NCC為此感到抱歉，以後Po文會再審慎。

(中時新聞網)