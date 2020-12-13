中央流行疫情指揮中心為因應COVID-19疫情，今（12/13）日14:00召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明《新增3名境外移入個案》。

新增8例境外移入 指揮中心14：00說明
再新增8例境外移入 自印尼、美國及英國入境

(中時新聞網)

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