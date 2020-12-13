今新增3例境外移入 指揮中心14：00說明 10:032020/12/13 中時新聞網 陳人齊 、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心為因應COVID-19疫情，今（12/13）日14:00召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明《新增3名境外移入個案》。 新增8例境外移入 指揮中心14：00說明 再新增8例境外移入 自印尼、美國及英國入境 (中時新聞網) #境外移入 #新冠肺炎 #莊人祥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今起一連3天西半部空品轉差 中市啟動應變監控 16:252020/12/12 生活 星國放寬入境 不建議前往旅遊 04:102020/12/13 生活新聞 電商再熱 實體百貨難取代 04:102020/12/13 財經要聞 巴西新增4萬3900人染疫 累計確診678萬1799例 08:192020/12/13 國際 美新冠確診人數破1600萬 首批輝瑞疫苗14日運抵各州 08:542020/12/13 國際 「驛」想不到的精彩 走訪台日同名車站 07:002020/12/13 生活 英央行利率 估維持不變 04:102020/12/13 專題周報 秀林鄉2罷免案 投票率低被否決 04:102020/12/13 地方新聞 福容一館圍爐好食在 04:102020/12/13 焦點要聞 剛果終結伊波拉疫情 04:102020/12/13 產業特刊 浙江台商疑本土感染 比對需1、2周 04:102020/12/13 生活新聞 生活熱門新聞 去好市多買蛤蜊吃到2顆大珍珠網喊發了 真相卻讓人崩潰 - 生活 超狂新娘！婚宴5字桌牌刷新三觀 網看傻：老公綠爆 - 生活 50歲人妻太猴急！觀音坐蓮 老公下體慘變Z字型 - 生活 家裡這兩扇窗不能隨便開 命理師：倒楣事恐一件接一件 - 生活 「藍色喪屍」擠爆台南！車主困車陣崩潰：到底有多少活動 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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