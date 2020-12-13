基隆一位張姓人妻與一位房仲阿宗（化名）傳婚外情，張女認為阿宗擅自在性行為中無套內射，害她懷孕家庭全毀。張女氣到狂傳恐嚇訊息給阿宗：「我慢慢跟你玩，沒搞到你妻離子散，我名字給你倒過來念」等，阿宗深感受辱，怒告張女妨害名譽。基隆地院審後判罰她拘役30日，得易科罰金。

據判決書指出，基隆一位張姓人妻與房仲阿宗各有家庭，兩人於2015年間搭上線，兩人多次享受魚水之歡，而張女卻在一次意外中懷上阿宗的孩子，兩人姦情因而見光，張女遭丈夫休妻外，還無法探望原家庭的小孩，導致身心嚴重受創，甚至染上憂鬱症及恐慌症。

張女認為她的人生因阿宗全毀，便基於報復心態於2019年2月傳訊阿宗，「還是想把你當年的惡劣行為PO在各大爆料公社，讓你紅個徹底！我失去一切，你卻安然無事」、「我慢慢跟你，沒搞到你妻離子散，我名字給你倒過來念」、「XX房訊，非常好，你還在房仲業，要弄你更簡單」等。

同年4月，張女前往阿宗的公司官網留言，寫下400字的指控文，不僅將兩人的私密過往攤在陽光下示眾，更在內文多次痛罵阿宗是渣男，要求其公司「考慮用人」、「沒道德心的人」、「品德有問題的人」等等。阿宗不堪名譽遭張女毀壞，便報警提告。

新北地院審理間，阿宗不願出庭，並透過意見狀表達意見，請求法官量最重刑，不許給寬容。法官酌情後認為張女無前科，出此荒謬舉動全是因阿宗避不見面，再加上張女一時情緒失控，考量張女犯後有悔意，暫不執行刑期較適當，3日依誹謗罪判處拘役30日，得易科罰金，全案可上訴。

(中時新聞網)