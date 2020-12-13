樂天金鷲隊積極補強，日本媒體今（13）日報導，樂天已簽下一名前大聯盟左投手康利（Adam Conley），他是前馬林魚隊球員，陳偉殷的隊友，價碼是1年100萬美元。另一人是前老虎隊的狄克森（Brandon Dixon），他是內外野都能勝任的工具人，價碼是1年70萬美元。

樂天新任監督石井一久對兩人評價甚高，他認為狄克森加盟可鞏固內外野守備，而且去年曾經擊出15支全壘打，長打實力還不錯。康利則是一位強力左投手，無論對左打、右打都有壓制力，至少可以投1局以上。

狄克森今年28歲，大聯盟資歷3年，2019年在老虎隊時表現最好，打擊率2成48、全壘打15支、打點52分。不過今年只出賽5場，13打數擊出1支二壘安打，有2分打點，打擊率僅0.077。他表示很高興加盟樂天隊，希望能幫助球隊奪冠，並做出重要貢獻。

康利現年30歲，2016、17年和陳偉殷都是馬林魚隊先發輪值的成員，2018年起轉為牛棚投手，大聯盟生涯擁有25勝，2019年出賽多達60場，不過今年沒有出賽紀錄。康利的球速可超過150公里，他表示，希望自己未來的表現能讓樂天隊的球迷感到高興。

(中時 )