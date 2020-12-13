因新冠肺炎疫情，今年全球國際觀光人數大幅減少，國際航空運輸協會(IATA)亦評估，得在2024年才會恢復2019年疫情前水準。但立院預算中心近日提出報告指出，交通部評估明年將有800萬人次來台觀光，僅較去年實際來台觀光人次1186萬人次少33％，不僅太過樂觀，且明年國際觀光宣傳費卻較去年增加近7億，增幅達54％，應審慎衡量並樽節開支。

預算中心報告指出，交通部提出「Tourism2025-臺灣觀光邁向2025方案」，計畫推廣、加強國際市場觀光客源，並以全球來台旅客人數作為關鍵績效指標。

預算中心報告說明，因新冠肺炎疫情，全球觀光大受影響，IATA評估恐要再5年才會恢復至去年水準。台灣去年來台觀光人次有1186萬人次，而交通部對今年的樂觀評估，來台旅客有300萬，但今年截至9月底，只有131萬人次。

預算中心報告顯示，與去年相比，即便是在交通部過度樂觀評估下，今年來台旅客，預估也將暴跌886萬人次，高達75％衰退率，同樣是與去年比，預估明年也將少了386萬人次，衰退率為33％。

預算中心報告顯示，交通部以觀光發展基金編列明年度國際市場觀光宣傳行銷推廣預算19億2530萬元，較去年12億4746萬相比，增幅達54％。但鑒於疫情影響國際觀光，何時恢復至疫情前水準，難以確定，交通部應審慎衡量經費，予以撙節。

國民黨立委洪孟楷表示，明年來台觀光人數，即便是推估800萬仍太過樂觀，但一方面要撙節，另一方面觀光仍須維持熱度，因此會要求交通部審慎控管。目前相關預算已在委員會凍結，會要求相關單位提出評估報告後始可動支。

(中時 )