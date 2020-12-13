金門縣消防局今年已出勤2915件，成功救回無生命跡象者14人，急救成功率持續升高達27.45％。翁宗堯局長期勉同仁精進緊急救護技術，確保鄉親的健康和安全。

該局統計，今年迄12月10日為止出勤2915件，其中急病救護1444件、車禍救護768件，分居救護原因的前2。到院前無生命徵象有51人，成功救回14人，並有4人已康復出院。2018年到院前緊急救護急救成功率為18.03％、2019年為19.05％，在離島縣市已大幅領先澎湖縣的14.41％及連江縣的14.19％，今年更持續進步達到27.45％。

該局為提升OHCA（到院前心肺功能停止）急救存活率，119勤指中心接獲報案，除立刻出動救護車，並同步詢問報案人現場傷病患意識及呼吸情況，一旦符合OHCA要件，即線上指導報案人實施CPR急救，以把握黃金救援時間。另救護車也配置自動心肺復甦機，提供OHCA患者高品質CPR。若屬疑似心肌梗塞案件，119也會通知金門醫院急診室心導管團隊待命，並由急診室醫師透過無線電持續線上指導救護人員急救處置。

消防署統計，金門縣消防局2019年度在「可接觸案件線上指導率 （國內指標為大於65％）」達到90％、「完成指導壓胸比率（(國內指標為大於65％） 」達到75％及「辨識時間中位數小於60秒」為30.5秒，3項指標皆超越目標值之上，與台北市、新北市、桃園市等共列特優縣市。在消防署績優救護人員甄選，金門縣消防局自2017年起已連續3年蟬聯分組成績第1，榮獲團體分組最高榮譽金質獎。優質表現讓新到任衛生局長李錫鑫都說「讚!」

翁宗堯局長說明，在楊鎮浯縣長的支持與重視下，該局未來幾年將擴編增補80多名消防人員，以更高的量能及更綿密緊急救護服務網絡，來確保縣民生命財產安全。

(中時 )