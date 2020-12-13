YouTuber蔡阿嘎昨(12)日在IG和網友分享空氣清淨機使用心得時表示，買了新的空氣清淨機，連開三天後打開一看，發現驚人事實，氣到大罵「X腰…原來這種事也會發生在我身上」。不料還意外釣出小鬼女友峮峮也浮出水面承認：「跟我一樣」。

蔡阿嘎發文表示，空氣清淨機開了三天才發現濾網有包裝。不料還意外釣出小鬼女友峮峮(qun_04)也浮出水面承認：「跟我一樣」。(圖/截自IG)

蔡阿嘎12日在IG發文「嗯…原來這種事也會發生在我身上，買了新的空氣清淨機，吹了三天後才發現，靠腰原來它的濾網有包裝要先拆，這三天都吹心酸的？」照片中可見，蔡阿嘎拿著未拆包裝的濾網蹲在地上，表情崩潰。

貼文曝光後意外引起廣大網友共鳴，紛紛留言「原來不是只有我」、「我買了半年才發現」、「我媽用了1年都沒發現，不知道電費是在繳幾點的」、「這還好啦，我用了快1年直到要換濾網才發現」。

更引人注目的是，貼文下方的留言串中，竟然發現峮峮也浮出水面回應：「跟我一樣」。馬上有網友安慰「還好不是吹三年才發現」、「然後心裡想 嗯~空氣真的有變好欸」、「真的要有高人指點呀！」、「至少可以除溼」。

不開窗放6天 空氣濾淨棉髒成這樣

(中時新聞網)