台北市議員王世堅問政犀利，監督市政毫不手軟，但他其實是個「暖男」，也有鐵漢柔情的一面。有民眾因家計受疫情衝擊，兒子學習小提琴之路恐因此中斷，王世堅得知消息後便答應出借自己的小提琴，而這段「溫馨接送琴」也成為一段佳話。

今年受到疫情衝擊，許多家庭生計受到影響，台中市議員周永鴻在臉書指出，在台中從事旅遊業的羅先生，有一位學琴的兒子，日前因小提琴壞掉需要送修，但高達3萬多元的維修費已非羅家可以負擔，眼見孩子的音樂路可能為此暫緩，萬分心切的羅先生因此找到習琴多年的王世堅議員求助。

王世堅當下便承諾不收分毫，出借愛琴給羅先生的兒子，等羅家經濟轉好，可以負擔樂器維修費後再歸還。

周永鴻（右）將王世堅的小提琴轉交給羅先生（左），完成這樁美事的「最後一哩路」，令羅先生和兒子感動不已。（台中市議員周永鴻提供／陳世宗台中傳真）

周永鴻聽聞此事後深受感動，親赴台北市議會接下「救急之琴」帶回台中，將王世堅議員的心意轉交給羅先生，順利完成這樁美事的「最後一哩路」。

王世堅無私善舉，延續羅先生兒子的音樂路，周永鴻表示非常感謝，也對於能參與這次「溫馨接送琴」倍感榮幸。

王世堅的暖舉引發網友熱議，有人模仿王世堅的語氣表示，「溫馨送琴，就這麼簡單（攤手世堅貌）」，網友也大讚王世堅及周永鴻2位議員「真的很溫暖」。

台北市議員王世堅雖然惜琴，但更有惜才與惻隱之心；他毫不猶豫地將自己珍愛的小提琴出借給羅先生的兒子。（台中市議員周永鴻提供／陳世宗台中傳真）

王世堅與周永鴻的溫馨接送琴～ 今年疫情嚴重影響到許多家庭的生計。在台中從事旅遊業的羅先生家中有一位學琴的兒子，日前因為小提琴壞掉需要送修，但高達3萬多元的維修費已非羅家可以負擔。 眼見孩子的音樂路可能為此暫緩，萬分心切的羅先生找到習琴多... 由周永鴻發佈於 2020年12月12日 星期六

(中時新聞網)