台北市議員王世堅問政犀利，監督市政毫不手軟，但他其實是個「暖男」，也有鐵漢柔情的一面。有民眾因家計受疫情衝擊，兒子學習小提琴之路恐因此中斷，王世堅得知消息後便答應出借自己的小提琴，而這段「溫馨接送琴」也成為一段佳話。
今年受到疫情衝擊，許多家庭生計受到影響，台中市議員周永鴻在臉書指出，在台中從事旅遊業的羅先生，有一位學琴的兒子，日前因小提琴壞掉需要送修，但高達3萬多元的維修費已非羅家可以負擔，眼見孩子的音樂路可能為此暫緩，萬分心切的羅先生因此找到習琴多年的王世堅議員求助。
王世堅當下便承諾不收分毫，出借愛琴給羅先生的兒子，等羅家經濟轉好，可以負擔樂器維修費後再歸還。
周永鴻聽聞此事後深受感動，親赴台北市議會接下「救急之琴」帶回台中，將王世堅議員的心意轉交給羅先生，順利完成這樁美事的「最後一哩路」。
王世堅無私善舉，延續羅先生兒子的音樂路，周永鴻表示非常感謝，也對於能參與這次「溫馨接送琴」倍感榮幸。
王世堅的暖舉引發網友熱議，有人模仿王世堅的語氣表示，「溫馨送琴，就這麼簡單（攤手世堅貌）」，網友也大讚王世堅及周永鴻2位議員「真的很溫暖」。
(中時新聞網)
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