行政院推動數位發展部引發爭議，前民進黨立委林濁水今天批評政府，偉大的文青治國、社運人士治國後後，一些「價值」就偉大起來，紛紛得成立高級主管組織。但也不應該管「發展」，叫數位管制部比較精確，才不會和科技部工業局搶業務。

行政院原本力拚在立法院本會期送出組改法案修法，將新設「數位發展部」，但數位發展部的定位引發爭議，行政院同意將延到下會期再送請立院審議。

林濁水今天在臉書批評，偉大的文青治國、社運人士治國後後，一些「價值」就偉大起來，紛紛得成立高級主管組織，如杜正勝的文化院，或中研院、海洋委員會、科技部、促轉會、文化會報、人權委員會⋯等等。「現在數位發展部就是一個新傑作」。

他說，數位的「發展」主力不是在台積電、聯發科及眾多資訊產業？將來他們主管要從科技部、經濟部搬去數位發展部？

林濁水揶揄「文青太文學化而不屑庸俗實務了」。如一定要偉大化成為部級機關，怕也不應該管「發展」，叫數位管制部比較精確，才不會和科技部工業局搶業務。問題是管制兩字太不文青，只好叫發展部。但這不是中華民國傳統？五權憲法就是「文青國父」的傑作。

(中時 )