第一屆台中市市長盃電子競技英雄聯盟錦標賽於12日激烈開戰。因應秋冬防疫，全賽採線上對抗、連線實況方式進行。電競委員會積極籌辦下共有109隊隊伍報名參賽，每隊5人共計超過500位電競好手參與盛事。電競委員會主委江肇國議員表示，相當樂見電競全民化，未來將更努力選拔全國運選手並進行培訓，期望為台中獲得佳績！

第一屆台中市市長盃電子競技英雄聯盟錦標賽，由台中市體育總會電子競技運動委員會主辦，集結各方電競好手進行頂尖對決。雖然台灣疫情趨緩，仍因應秋冬防疫而採取線上賽制，透過弘光科技大學電競館進行實況轉播，並邀請主播MaMaBala、賽評Zod為觀眾進行解說。電競好手們不受疫情影響而踴躍報名，共計109隊隊伍報名，超過500人同時捉對廝殺，角逐高達10萬元的總獎金！

江肇國表示，電競委員會絕對會做電競好手們打電競的最強後盾，不只是藉由活動賽事辦理，讓更多電競潛力新星有展現實力的機會，更會積極爭取校園電競專才課程、設備教室等經費，再透過巡迴講座使學生們可以接觸電競，磨練電競技巧並精進專業技能。而未來2021年，電競委員會也將選拔、密集訓練代表在地的台中隊，為台中在全國運中嶄露頭角！

市長盃英雄聯盟錦標賽由109隊進行兩兩對抗循環賽，四強之前採BO1，四強之後採BO3。經過激烈的會戰打殺、吃龍搶錢、拆塔攻主堡後，由「l4d2缺3」贏得冠軍新台幣50,000元；「派大海綿寶」獲得亞軍新台幣30,000元；「阿狗氣氛隊」及「FEU1」並列季軍，分別獲得10,000元的獎金！市長盃英雄聯盟錦標賽圓滿完賽後，電競委員會將於2021年初進行全國運電競選手選拔，邀請設籍在台中的電競好手一起來匯集電競能量！

(中時 )