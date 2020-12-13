台中市南區忠明南路13日凌晨3點多發生一起死亡車禍。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

機車疑似撞到中央分隔島後拋飛，機車離分隔島仍有3公尺距離。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

機車疑似撞到中央分隔島後拋飛，機車離分隔島仍有3公尺距離。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市南區忠明南路13日凌晨3點15分發生一起死亡車禍，32歲陳姓男子疑似酒後騎車載著31歲的施女不知何故撞上分隔島，警消獲報到場救護，發現陳男頭全身多處挫傷，頭部出血，送醫急救仍不治，經抽血檢測體內有酒精反應，施女左手骨折、多處擦挫傷，暫無生命危險。

經了解，陳男與施女為夫妻關係，事故發生前，陳男騎機車沿忠明南路往三民西路方向行駛，不知何故撞上中央分隔島，中央分隔島有明顯撞擊痕跡，但與機車最後倒地停止的位置大約距離3公尺，將進一步釐清肇事原因。

(中時 )