孫儷、鄧超是大陸演藝圈的模範夫妻檔，其中，孫儷專業的演員形象鮮明，身邊鮮少花邊新聞，不過陸網日前則瘋傳男星錢楓的初戀女友是孫儷，不過對此傳聞，錢楓其實曾在節目上澄清，表示：「這新聞一出來，我就覺得莫名其妙，因為孫儷就是我的一個普通戰友」。

孫儷2005年和鄧超合作電視劇《幸福像花兒一樣》擦出愛火，小倆口愛情長跑5年後，在2010年幸福結婚，並育有一對子女，不過陸網上卻不時傳出，男星錢楓和大他1歲的孫儷曾是一對，兩人在文工團結緣，戀情維持3年。

還傳出兩人戀情最後無疾而終的原因是，錢楓母親希望兒子專心發展事業，加上不接受姊弟戀，最後兩人分手。針對傳聞，錢楓其實曾在節目上回應初戀是孫儷一事「這新聞一出來，我就覺得莫名其妙，因為孫儷就是我的一個普通戰友」。

搜狐娛樂微博全文。（圖／取材自搜狐娛樂微博）

錢楓進一步表示，他在媒體採訪、微博等各管道都澄清過，強調他和孫儷只是普通戰友，無奈新聞總是不時就被拿出來炒「我是害怕對她的家庭造成困擾」。

(中時新聞網)