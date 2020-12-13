稽查員稽查時會同警察盤問業者。（新北市環保局提供／葉德正新北傳真）

新北市府大力整治板橋湳仔溝，環保局根據水利局連續監測水質數據發現中午時段特別容易出現異常，11日查獲板橋大觀路豆干工廠將清洗廢水排入湳仔溝，當場開單告發，最高可處300萬元罰鍰。

湳仔溝是新北市府整治重點，為維護水品質，成立市府跨局處專案小組合力推動水質改善與汙染削減工作。

環保局表示，依據水利局提供資料，湳仔溝的水質異常時間都出現在中午時段，11日11時派員前往稽查，稽查當下適逢天雨，雖目視湳仔溝水色未發現有異常，稽查人員仍於監測點上游巡查，當場查獲豆干製造工廠將白色廢水排出廠外，經稽查人員於廠內排水孔投入示蹤劑比對流向，事證確鑿，依法裁罰限期改善。

環保局表示，湳仔溝水汙染主要來源為上游生活汙水與工廠廢水，各類事業若有產生廢水，無論多寡都應妥善處理並符合放流水標準後才能排放，避免影響河川水體水質。

稽查人員調閱業者水單並試算其每日廢水產生量，雖然未達水汙染防治法公告業者，仍不得將未妥善處理廢水排出廠外。

環保局呼籲，維護城市環境沒有任何妥協空間，業者切莫存僥倖心，未來仍將加強水汙查緝，杜絕不法。

(中時 )