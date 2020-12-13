這下子「球爸」拉瓦爾鮑爾應該可以暫時閉上嘴巴一段時間了吧！今年選秀探花「球弟」拉梅洛鮑爾13日在黃蜂與暴龍熱身賽替補上場，他打了16分鐘，5投0中，含三分球投3中0，得分無奈掛蛋，只拿4助攻、10籃板，另有4次失誤。

先前球爸不斷放話，說自己小兒子拉梅洛鮑爾絕對不應該只有探花身價，沒想到球弟馬上在生涯首場熱身賽，用場上表現狠狠把老爸打臉，他在場上唯一值得讚許的，應該只有傳出4次漂亮助攻，包含1次快攻行進當中的背後妙傳隊友。

這場熱身賽也是「帥哥射手」海沃爾首次穿上黃蜂球衣出場，他先發打了20分鐘，8投4中，含三分球投2中1，貢獻11分、4籃板及2助攻，只是想讓外界不再嘲笑黃蜂老闆喬丹花大錢把他從塞爾提克挖來，海沃德必須拿出更佳表現。

暴龍最終111比100擊落黃蜂，得分最高的是替補上場的麥特湯瑪斯，他拿16分、5助攻，泰倫斯戴維斯也有13分，阿奴諾比11分、5籃板，不過暴龍當家控衛羅瑞此役並未上場，暴龍總教練納斯表示，有可能會讓羅瑞缺席所有熱身賽。

球弟的表現甚至還被比他更晚被選上的球員超越，騎士今年第5順位選來的歐柯洛，不僅先發拿下18分，更在最後0.3秒完成絕殺「三分打」，幫助騎士107比104逆轉擊退溜馬，歐斯曼也替騎士攻下23分，溜馬則以沙波尼斯16分最高。

(中時 )