澳門防疫成績相當好，但來自澳門地區的學生進入台灣仍要進行14天的隔離，且無法透過進行核酸檢測而縮短隔離時間。在台澳門生近日在網路發起連署，建請政府縮短從澳門來台者的隔離時間，否則他們寒假無法回家。

澳門疫情已相對趨緩了一段時間。截至12月7日，澳門從未出現新冠肺炎病毒社區傳播，已連續253天無本地病例報告（包括無症狀感染者），已連續164天無境外輸入病例報告。

澳門累計確診病例46例，包括 44例境外輸入病例，2例輸入相關病例，沒有死亡病例，所有病人已全部出院，無任何醫務人員受到感染。所有治癒病人已完成康復期隔離，目前沒有密切接觸者接受醫學觀察。

可是來自澳門地區 （被國家衛生指揮中心中央流行疫情指揮中心列入的低風險地區） 的學生進入台灣仍要進行14天的隔離，且無法透過進行核酸檢測而縮短隔離時間。反之，來自低風險地區的商務人士則可透過進行核酸檢測而縮短隔離時間。

因此，一群在台澳門學生邀請在台澳門學生、在台境外生、台灣本地學生以及其他關心澳門學生權益的台、澳兩地居民共同連署，希望疾管署可對來自低風險地區學生的入境防疫措施作出適當的調整及放寬。

連署書指出，寒假將至，一眾澳門學生希望可與家人相聚，望台澳兩地作出溝通，讓兩地有限度地恢復來往、或縮短隔離時間，使學生開學返台時可以不耽誤學業，讓學生歸家有望。

連署期望台灣政府：一、縮短從低風險地區出發來台者的隔離時間，寒假時長有限，兩地隔離共28天，將會影響到開學的時程；二、開放學生居家隔離或單人套房宿舍隔離 (含獨立衛浴)；三、指揮中心應公佈低風險、中低風險地區的判斷標準，適當調整入境措施。

連署內容也向澳門政府喊話，台灣的病例皆為輸入性，且個案均在隔離期間被檢出，故無社區散播的跡象。望澳門政府可放寬從台灣回澳門的居民的隔離措施，或准許在海外地區升學之澳門居民可多次申請免費隔離。

(中時 )