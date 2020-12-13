名人堂球星巴克利(Charles Barkley)對於籃網後衛厄文(Kyrie Irving)拒絕媒體訪問的行為感到不解，究竟厄文想怎樣呢？巴克利在廣播節目The Game說：「我認為厄文有些不尋常，我是認真的，我希望有人能勸勸他。」

厄文不受訪就是不受訪，還譏諷媒體是「棋子」，被聯盟裁罰2.5萬美元。巴克利說：「我不明白他的用意是什麼，但球隊每年付他4000萬美元薪水，他就該好好跟媒體說話。想回答什麼問題可以自己挑選，但他就是該站出來受訪。」

巴克利說：「我常講我們是世上最幸運的一群人，只要打個蠢比賽就能爽賺幾百萬美元。我們的工作包含了上節目、跟媒體對話，這是本分。」厄文與籃網簽有4年1.36億美元合約，平均年薪3412萬美元(約9.6億台幣)，但他今年曾堅持反對NBA復賽，現在又拒絕媒體訪問。

去年在ESPN巴克利已經公開數落過厄文：「他是我見過最可悲的傢伙。」美國職業棒球、美式足球、籃球作家協會每年頒發「媒體好人獎」給那些配合度高的球員，詹姆斯(LeBron James)毫不意外得過獎，如此看來厄文大概是想要成為媒體眼中的「惡人」。

(中時新聞網)