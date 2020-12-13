聯生藥培育人才不停蹄，近日榮獲「2020國家人才發展獎」中小企業獎！董事長王長怡表示，公司注重人才發展，特色在於所培養的人才當能認同企業願景與文化，並具備達成目標的專業技能之United(團結的)、Bio-pro(生技專業)及Proactive (主動向上的)高效能團隊。

由勞動部主辦，代表人力資源領域至高榮耀獎項的「2020國家人才發展獎」，聯生藥此次是從151家競爭企業中脫穎而出，獲頒「中小型企業獎」殊榮，成為今年生技產業中唯一獲得此獎項企業。

王長怡表示，聯生藥由以人為本及團隊當責的企業文化出發，建立整合性人才招募，訓練、評鑑、發展及留任系統以健全人才發展機制, 並透過內部讀書會、內部工作輪調、個人發展計畫、建立職涯發展地圖、360度考核機制及晉升雙軌制等，暢通職涯發展管道，讓同仁擁有一個與公司共同成長的環境，能夠在公司中找到自己的舞台，發揮自我潛能、帶動團隊當責、企業向上發展。

同時為達成公司國際化目標，聯生藥推動成立企業型Toastmaster Club國際性英語演講俱樂部，免費線上英文課程分享以加強同仁外語能力。除了在專業領域開展一系列的人才發展計畫外，聯生藥也非常注重工作與生活平衡，舉辦多場次健康講座、減重比賽、親子活動及戶外健走等活動以促進同仁身心健康及家庭美滿，使團隊能共同走更長遠的道路。

聯生藥成立迄今，已開發出包含6項單株抗體產品線，分別進入到臨床一、二及三期臨床試驗，該公司目前正在協助聯亞生技生產一億劑新冠肺炎疫苗主抗原。

(工商 )