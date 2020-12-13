本月2日驚爆俄羅斯30歲直播主斯塔(Stas Reshetnikov)，為了1000美金(約2.9萬台幣)的斗內，將女友瓦倫蒂娜(Valentina Grigoryeva)鎖在攝氏0度以下的陽台數小時，開門後她已成冰冷屍體，且一屍兩命，如今驗屍報告出爐，案情竟大逆轉，瓦倫蒂娜死因竟是頭顱受重創，斯塔因此認了當天出拳毆打女友。

斯塔雖是遊戲實況主，但事發後被爆料他的YouTube頻道其實是靠著惡整女友瓦倫蒂娜出名，動手毫不手軟，也因此粉絲掏錢要求他將女友脫到剩內衣褲鎖在門外的惡寒中，他毫不猶豫照做，直到直播空檔查看門外，才發現懷著他骨肉的瓦倫蒂娜已失去氣息，沒想到斯塔雖將女友抱進門，但卻沒關直播，就這樣邊哭邊放送伴屍實況2小時，直到警方接獲觀眾報案找上門將他逮捕，才結束了這場荒唐。

眾人皆以為瓦倫蒂娜是帶著孕被男友活活凍死，但事後俄羅斯調查人員進行了驗屍，報告指出瓦倫蒂娜血液中有大量酒精及毒品反應，臉部有多處傷痕，體內還有軟組織出血，認定頭顱受到重創才是死亡的主因，案情出現大逆轉。

面對檢驗報告，斯塔終於鬆口當天跟女友發生嚴重爭執，因此多次毆擊女方頭臉部位，女方的閨密也表示，瓦倫蒂娜平常喝酒習慣是僅止於小酌，沒吸過毒，認為她可能是被斯塔強迫吸毒。

案情逆轉的消息傳開後，斯塔已聘請了律師庫拉金(Evgeny Kulagin)，律師反駁斯塔施暴害瓦倫蒂娜喪命之說，反說女方頭部的情況是中風，而非斯塔出手所致，會提出無罪上訴，而斯塔的母親則說兒子很乖，不論當學生還是服役都積極向上，因此認為斯塔不會殺人，反說瓦倫蒂娜總是帶著挑釁態度說話，覺得她有些神經質。

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(中時新聞網)