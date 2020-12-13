◎深澳鐵道耶誕風 單車闖關解謎去

深澳鐵道自行車推出耶誕光環境隧道全新主題，換上全新耶誕造型，打造雪花飄飄美景，邀民眾與耶誕老人一同暢遊深澳。業者也推出深澳周邊景點導覽與探訪遊程，帶遊客重返採礦之路，透過實境解謎深入了解在地文化與生態。

◎竹山牛舞花燈會 點亮竹藝之美

南投縣竹山鎮每年的盛大燈會正緊鑼密鼓籌備中，配合竹山鎮花園城市概念，燈會命名為「2021竹山牛舞花竹藝燈會」。將從24日起試點燈，31日正式開幕至2021年2月28日，展期共66天，主燈結合琉璃與竹編，竹山鎮公所保證讓遊客十足驚豔。

◎美人湯不藏私 台東溫泉季起跑

天氣逐漸轉涼，台東溫泉季正式啟動，今年由縣府整合縣內溫泉資源與資訊，針對不同的溫泉區量身打造主題活動，創造專屬台東的溫泉季，再次擦亮台東溫泉品牌；縣長饒慶鈴歡迎國人歲末年終到台東跨年，也可以來一趟美人湯慢活之旅。

◎南投花卉嘉年華 梅蘭櫻輪番迎客

2020南投花卉嘉年華於12日登場，梅花、櫻花、蘭花、牡丹花及薰衣草，陸續盛開延續到明年；今年在各地設置即時花況監視器，讓遊客隨時掌握花況，拍攝花況照片上傳，就有會獲得價值千元的小米藍芽耳機。

◎野趣大同 7遊程感受泰雅魅力

宜蘭縣政府經過2年的培育輔導，集結大同鄉4個部落與7個遊程營運平台，8日發表「野趣大同」遊程，遊客可選擇想要的遊程與體驗，如獵人射箭、生活美食饗宴，縣府邀請民眾參加，感受大同鄉泰雅魅力。

◎耶誕飄細雪 信義鄉白雪木盛開

南投縣信義鄉梅花還待含苞，有「耶誕細雪」之稱的白雪木搶先綻放！滿樹雪白的花蕊迎風搖曳，花團錦簇，美不勝收，猶如為將於月底展開的梅花季暖場，吸引許多民眾遊賞，享受寧靜舒適的另類梅園景觀。

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(中時新聞網)