一位林姓女駕駛1日上午7時行經國道3號北上187公里台中路段，前方馬路突然出現巨型銀色鐵架，她因來不及閃躲，整輛車瞬間翻覆，車身滿是刮傷近乎全毀，事發至今超過十天，國道警察仍在調閱監視器尋人，林小姐決定自己上網PO文，請網友幫忙。

據《東森新聞》報導，林姓女駕駛表示，1日上午7時許行經國道3號北上187公里處，卻見前方的轎車煞車燈突然亮起，隨後前車便往右偏移，突然內側車道就出現一個巨大的銀色鐵架，她察覺後立刻閃避，但車子仍不幸輾過鐵架，導致車身瞬間失去重心，先是朝左側撞上護欄，隨後翻滾多圈才停下。

所幸林小姐事後自行脫困，並未有生命危險，但愛車因輾過鐵條兒導致車輛近乎全毀，國道公路警察局第七大隊大甲分隊長林志鴻則表示，已積極調閱監視錄影器追查掉落物的兇手。

林女苦等十天仍等不到結果，便上網PO文尋求網友協助，林女透民眾提供的行車紀錄器畫面發現，在車禍十分鐘前車道並無任何障礙物，即表示為這之前駛過的車輛掉落的，而詳情仍待近一步釐清，林女只盼望能早日找到肇事者，否則無辜輾道鐵條導致的損失無人賠償，簡直苦不堪言。

(中時新聞網)