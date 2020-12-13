川普在推特對司法部長巴爾（Bill Barr）大爆走。

美國聯邦最高法院11日駁回由德州發起的、要求翻盤賓州在內等4大搖擺州選舉結果的訴訟，靠訴訟翻盤無望，川普接著在推特大爆走，除了直接砲轟最高法院「令人失望」、缺乏智慧與勇氣之外，更疑似暗示要炒了美國司法部長巴爾（Bill Barr）。

綜合美媒CNBC、《國會山莊報》（The Hill）報導，共和黨籍德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）8日向聯邦最高法院提告，控告喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州等4大搖擺州更動郵寄選票程序的行為違法，要求大法官阻擋4州基於計票結果指派選舉人，另外川普獲勝的17州、126名共和黨眾議員等也加入提告行列。不過最高法院11日駁回德州的提告，指出德州缺乏立場控告其他州。

川普聯軍在最高法院失利，是川普企圖透過訴訟戰翻盤選舉結果的最致命打擊，川普上周五晚上起在推特接連大肆抱怨，他先是直白砲轟最高法院「讓人失望」，「沒有智慧、沒有勇氣！」他稍後將箭靶對準2名保守派大法官阿利托（Samuel Alito）及湯瑪斯（Clarence Thomas），2名大法官表示，他們會讓派克斯頓提起訴訟，但不會阻擋4大搖擺州確定最終選舉結果，川普痛批「這是一次大型且丟臉的審判不公」，聲稱「美國人民被騙了」，「我們的國家感到恥辱。」

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

“Justices Alito and Thomas say they would have allowed Texas to proceed with its election lawsuit.” @seanhannity This is a great and disgraceful miscarriage of justice. The people of the United States were cheated, and our Country disgraced. Never even given our day in Court! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

川普接著攻擊共和黨籍的喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）及亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey），這2州最後都由拜登拿下，2州州長先前也都公然和川普唱反調，強調當地的選舉並無不法。川普在推特痛斥，「哪一個州長更糟，喬治亞州的坎普還是亞利桑那州的杜席？這2人都只是名義上的共和黨人，他們對抗我和共和黨比任何民主黨人還厲害。」「他們讓我輕易拿下的州的選舉結果被偷走，永遠別忘了，用選票讓他們下台！」

Who is a worse governor, @BrianKempGA of Georgia or @dougducey of Arizona??? These are two RINO Republicans who fought against me and the Republican Party harder than any Democrat. They allowed states that I won easily to be stolen. Never forget, vote them out of office! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

川普最後也將炮火對準司法部長巴爾，巴爾先前早因為公開宣布本屆大選並未發現大規模詐欺證據而惹川普不快，《華爾街日報》（The Wall Street Journal）10日又披露巴爾在大選前就知道美國司法部在調查拜登兒子韓特，至今卻保持緘默，川普昨日轉推一則當日即刻開除巴爾的貼文，他在推文指出「非常失望」，疑似暗示要炒了巴爾，他更稱，「如果拜登入主（白宮），韓特或拜登什麼事都不會發生，巴爾什麼事都不會做。」他隨後又發布推文，質問巴爾為何不在大選前向民眾揭露有關韓特的事實。

IF Biden gets in, nothing will happen to Hunter or Joe. Barr will do nothing, and the new group of partisan killers coming in will quickly kill it all. Same thing with Durham. We caught them cold, spying, treason & more (the hard part), but “Justice” took too long. Will be DOA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

除了炮火猛烈，川普仍持續宣稱「我壓倒性贏得大選」，聲稱最高法院對美國有史以來最大的選舉舞弊毫無興趣，這些推文後續也遭推特標註「言論有爭議」示警。

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

The Supreme Court had ZERO interest in the merits of the greatest voter fraud ever perpetrated on the United States of America. All they were interested in is “standing”, which makes it very difficult for the President to present a case on the merits. 75,000,000 votes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

(中時新聞網)