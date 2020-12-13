蔡英文總統在臉書上公開向在野黨喊話，不要刪除或凍結潛艦、高教機、F16升級、CPTPP等預算。國民黨主席江啟臣今天反擊，江指出，民進黨立委也一樣提案凍結國防外交預算，蔡英文總統連自己黨內同志都溝通不好，莫怪在野黨合理監督。

江啟臣指出，他向蔡英文下戰帖要辯論萊豬進口，蔡拒絕辯論，還說開放是為了「國家整體利益」，這次又拿「國家整體利益」來要在野黨不要刪除或凍結國防預算，這是繼「時空環境不同之術」後，蔡學的新招，叫做「國家整體利益之術」，凡是難以招架的問題就搬出「國家整體利益」來回答，「時空環境不同之術」凹不下去只好換招。

江啟臣質疑，若蔡政府的國防外交預算「刪不得、凍不得」，為什麼民進黨的立委也紛紛提案凍結，甚至連署國民黨委員的提案，要求凍結呢？難道民進黨是雙面黨，一面罵在野黨扯後腿，一面又要凍結預算？

江啟臣說，蔡還敢自誇是最會溝通的政府。蔡公開對在野黨喊話，但民進黨立委一樣提案凍結國防外交預算，蔡英文總統連自己黨內同志都溝通不好，莫怪在野黨合理監督。

江啟臣呼籲，溝通要「以誠相待」，不要兩套標準，萊豬進口需要用公開的形式在全國民眾前說清楚、講明白，誠懇面對國人。國防外交預算也一樣，朝野立委凍結預算讓政府上緊發條，改善改進，總統作為國防外交的負責人，應該誠實的面對「績效不彰、說明不足」，謙虛檢討，指責立法院的監督，又不明其中民進黨立委提案所在多有，只會讓人民感覺總統狀況外又缺乏高度。

(中時 )