依據最新空氣品質監測資料顯示，今(13)日東北季風仍有挾帶中國大陸霾害影響台灣空品情形，雖然已暫趨緩和，但依上午10時監測結果，全台目前仍有28空品測站亮起橘紅燈警示，其中高雄鳳山、復興兩側站亮起紅色燈號，已達對所有族群不健康等級。

根據監測資料及氣象局今日上午氣象資料顯示，受東北季風影響，白天境外污染物移入情況稍趨緩，北部空氣品質可望稍好轉，中南部地區位於下風處，擴散條件較差，且受前一日境外污染物移入累積影響，污染物濃度仍易上升。

目前宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖地區為「普通」等級；中部，雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區多為「橘色提醒」等級，其中高雄鳳山、復興測站已達「紅色警示」等級，當地民眾出外務必配戴口罩。

依據觀測資料顯示，預計明(14)日東北季風增強或大陸冷氣團南下，可能挾帶另外一波境外污染物移入台灣，並隨時間南下影響至中南部地區，雲嘉南沿海地區午後風速增強，容易引發地表揚塵現象影響空氣品質，然而其影響程度須視上游累積和降雨情形有所變化。

周二(15)日受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )