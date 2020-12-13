近日有地方縣市首長要求萊豬進口後，產品包裝須標示是否含萊劑。行政院長蘇貞昌今日出席活動時受訪表示，世界各國都進口含萊克多巴胺的豬肉，台灣的作法不會比國外差，但台灣不能自己去設定一個跟國外完全不一樣的規定，除了將引來貿易報復，甚至會被認為是歧視。

台北市副市長黃珊珊日前列席行政院會時建議，中央就萊豬進口政策，至少應明確標示「無萊劑美豬」，否則各地恐將各自為政，天下大亂，國民黨新北市長侯友宜也回應，贊成全國統一標示肉品是否含有萊劑。

蘇貞昌指出，台灣會參照科學的證據、國際的標準來規範。而世界有101個國家開放進口含萊克多巴胺的豬肉，我們的做法不會輸給他們，但也不能標新立異。

蘇貞昌說，如果台灣自己弄一個和國外不一樣的標準，會引來貿易報復，而且會被認為是歧視，這樣就沒有辦法跟世界自由貿易往來。所以考慮都要方方面面很周到，思考對台灣最有利、對人民最安全的選擇，是政府唯二原則。

(中時 )