女星謝忻日前（10日）在強震中嚇到躲在桌下，她狼狽痛哭、口中還不斷念著「地震好可怕」，謝忻趴地讓她美胸呼之欲出，還因為拍攝角度引發露點疑雲，謝忻事後則開直播強調，絕對沒有走光，而網紅郭鬼鬼還在網曬出趴地痛哭影片，她一個彎腰扭身，傲人G奶狂晃，畫面超級胸。

火辣網紅郭鬼鬼昨（12日）在IG曬出躲桌下的痛哭影片，只見她以哭聲念著：「好可怕，我不要出去」，郭鬼鬼邊說還不斷扭身，她身體一晃連帶G奶也狂晃，郭鬼鬼傲人上圍呼之欲出，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

郭鬼鬼影片和謝忻地震趴地痛哭片極度相似，不過謝忻是痛哭怕地震，郭鬼鬼則是在文中歪樓寫下：「真的好怕蟑螂，希望這世界不要有蟑螂，我下禮拜再出去」。

郭鬼鬼影片引發網友留言：「這....妳好壞」、「我第一次覺得蟑螂對世界很重要」、「沒露點失敗」、「神嘲諷」、「這是在學某位藝人嗎」，還釣出郭鬼鬼回應：「不要有這麼邪惡的想法」。

(中時新聞網)