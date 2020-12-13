七星潭沿途風景美不勝收，是遊客前往新城鄉必去景點之一。（羅亦晽攝）

花蓮縣新城鄉左倚中央山脈，右臨太平洋，是曼波魚的故鄉，新城天主教堂、新城照相館及練習曲書店等，皆是遊客必造訪之處，且七星潭自行車道沿途風景美不勝收，機能健全，深入社區，讓新城鄉獲選「台灣經典小鎮3.0」之一，新城鄉公所也將持續推動地方人文特色，結合地方產業，帶起小鎮漫遊熱潮。

台灣各小鎮皆有各自特色，自然生態、田園景觀、農村文化、在地美食，吸引民眾體驗地方風情、漫遊小鎮，因此交通部觀光局2019年及2020年遴選出台灣經典小鎮1.0及2.0，共計70個；觀光局持續活絡國內旅遊，延續小鎮旅遊年熱潮，並配合2021自行車旅遊年，以自行車道或鐵道為主題，再推出經典小鎮3.0遴選，自54個推薦小鎮遴選出30個台灣經典小鎮，新城鄉也在這次獲選。

獲選「臺灣經典小鎮3.0」，新城鄉鄉長何禮臺感謝交通部讓新城鄉再次被看見，他介紹，七星潭旁的自行車道，騎行過程中可欣賞波光粼粼的海岸線，迎著海風聽著海濤聲，徜徉在大自然中，並隨路線深入社區探索，加上龍泉公園鐵馬道橫越稻田，一旁即是平交道，民眾可享受追逐火車快感。

何禮臺表示，近年遊客對觀光期許多為享受地方風情的深度之旅，雖然新城鄉狹長地形如鵲橋，面積僅佔全縣0.6％，是花蓮縣面積最小鄉鎮，鄉公所辦理各項活動，透過融入地方特色、結合在地產業、重視環境衛生、加強交通連結，期盼能持續將新城小鎮之美傳達全台。

(中時 )