許多人喜歡吃炒空心菜，不過有一個困擾就是一炒完沒多久就變黃，有網友詢問炒空心菜如何不變黑的方法？意外釣出不少內行老饕分享撇步，原來關鍵在於起鍋前加一樣「料理神物」就可以確保翠綠。

網友PO文分享自己炒空心菜的步驟。（圖／截自臉書《廚藝公社》）

有網友在臉書社團《廚藝公社》分享自己的炒空心菜步驟依序是：炒鍋倒水煮滾後加入少許鹽、油；倒入空心菜汆燙十秒撈起瀝乾水分；洗鍋重新加入稍微多量的油，爆香蒜片；倒入空心菜大火快炒幾下；切小火加入調味料、少許香油、薄勾芡（太白粉水少許鍋邊淋入）；關火拌炒幾下後起鍋。

原PO指出，這樣炒出來的空心菜大概半小時後才開始變黃，並請教大家「空心菜到底會不會一直保持翠綠？」不料意外釣出許多內行老饕貢獻秘方透露，關鍵在於起鍋前先加米酒。不少網友一致認同，不想讓炒好的空心菜太快變黑，重點在於「火候控制＋米酒」，建議空心菜調味炒過後加點米酒，鍋蓋稍微蓋個2分鐘拌炒幾下再起鍋就不會黑；還有人說，加點熱水一起炒，也可以延緩變黑的速度。

也有網友分析，空心菜炒完多快變黑，其實和空心菜是水耕或土耕有關，也和炒鍋種類及火力有關。阿基師也曾在料理節目中分享訣竅指出，在炒之前，先把空心菜放入加了些許檸檬汁的清水中浸泡，就可以避免炒玩變黑。

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(中時新聞網)