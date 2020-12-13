中天新聞換照遭否准，於12月12日凌晨0時正式退出有線電視52頻道。對此，政府是否箝制新聞自由、言論自由引發熱議，國民黨立委洪孟楷11日PO出民進黨黨綱，指出「下架新聞頻道，民進黨忘了自己黨綱的規定了嗎？」國民黨文傳會副主委鄭照新今分享該貼文，直言「民進黨黨綱可以廢了」。

民進黨黨綱中提到自由人權，其中指出「保障人民表達意見的自由，政府不得設置任何言論檢查制度」，讓鄭照新直呼「民進黨黨綱可以廢了」。

民進黨黨綱。（圖／摘自洪孟楷臉書）

洪孟楷也3問民進黨，是不是執政之後就忘了黨綱的核心價值，黨綱上所寫的白紙黑字對照現在的所作所為，難道不是背道而馳嗎？換了位子難道就真的要換腦袋嗎？關得了頻道，但關不了人民的憤怒；蒙上耳朵，就真的以為什麼聲音都不會聽到？

此外，就在最高行政法院裁定駁回中天新聞的抗告後，鄭照新參加中天新聞台不斷電活動時也提到，現今法院已經成為政府的喉舌，幫政府說話的機關，而非站在維繫社會多元的聲音，痛批NCC拿雞毛當令箭，未來中天將轉戰網路游擊戰，繼續監督顢頇的蔡政府。

中天新聞關台後，越挫越勇，轉戰YouTube網路頻道再創佳績。今（13）日上午8時許，就在關台後32小時左右，中天電視YouTube突破200萬訂閱，主播劉盈秀更大跳螃蟹舞、獻唱感恩的心慶祝。

中天電視YT頻道突破200萬訂閱，美女主播劉盈秀與網友互動，在主播台上唱歌跳舞。(圖/翻攝自中天電視YT)

民進黨黨綱可以廢了 由鄭照新發佈於 2020年12月12日 星期六

(中時新聞網)