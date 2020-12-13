雲林縣一所高職日前發生2名高二學生在校園衝突，其中葉姓學生打電話給父親，父親隨即帶7、8名朋友到校動手打林姓學生，教官見狀排解糾紛不料也遭毆傷，教官還是趕忙把鼻孔流血的林姓學生送醫，只希望雙方學生平息情緒，恢復正常學習。

該校主任還原事件發生經過表示，10日第七節課下午3點50分林姓、葉姓學生發生衝突，導師得知後前往處理，當時教官在側門執勤，聽到有學生衝突也立刻前往，圍觀的學生告訴教官有家長要來。

據了解，葉姓家長帶著7、8名親朋下午5點10分到校，因4點50分已是放學時間，校方沒有阻止家長入校，葉姓家長找到找林姓學生後旋即出手毆打，林生滿臉都是血，導師開口勸架無效，教官積極介入排解，沒想到也被毆打，他還是趕忙把學生送醫。

校方表示，教官自稱無大礙，只希望兩學生糾紛趕快平息。兩名學生曾經有零星小衝突，老師也都有介入處理，沒想到10日會發生家長到校事件，目前盡量協調雙方家長找出問題，讓小孩子回復情緒繼續學習，校方也會加強宣導友善校園政策。

據了解，兩名學生都驗傷，家長都向警方報案互告傷害，警方通知相關人士到案說明偵辦。

(中時 )