迎接跨年後，緊接而來的重要節日就是農曆過年，大家都很好奇自己在最後這段時間財運如何？運勢命理老師艾菲爾提醒以下3個星座在年前要特別注意理財，否則這個年將會很難過！

▍第三名：金牛座

農曆新年前，水星會在你的官祿宮逆行，讓你在工作上容易引發衝突，雖然你有滿滿的鬥志，但是如果執意按照自己的計劃進行，而不是與同事討論後再執行，後果就是影響整個團隊的績效，也很可能因為你的一意孤行而斷了你的升遷之路。來自上司的施壓，讓你喘不過氣，你們的想法理念落差，也會讓你進步的幅度大為縮減，這時就會波及你的薪資收入。

▍第二名：水瓶座

農曆新年前，水星會在你的命宮逆行，之所以會讓你破財不斷，是因為家裡或是你自己需要一筆不小的開銷，像是租屋、買房，也可能是電器用品損壞更換、又或是你在百貨周年慶看到想買的裝飾品、名牌包、化妝品現正特賣，心裡就把持不住荷包失守。但是不需要太過擔心，雖然錢花出去了，其實你是心甘情願的，錢只是換成了你喜歡的物品，帶給你心靈上的滿足。

▍第一名：摩羯座

農曆新年前，水星會在你的財帛宮逆行，平常對朋友好不在話下的摩羯，平常就少不了玩樂與聚餐，然而有時太過大方，反而讓自己變成了月光族。尤其過年前可能有人向你借錢，心地善良的你無法拒絕好友，只能硬著頭皮答應借出，但是這有去無回的借款，讓原本緊縮的荷包又更加扁平了。你又是報喜不報憂的個性，就算這個年難過，也不會透露半句怨言給家人擔心。

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(中時新聞網)