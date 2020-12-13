百萬圓桌會員（MDRT）有著「壽險業奧斯卡」美譽，台北城市科大企管系校友張智捷畢業短短1年，憑藉愛雞婆、重承諾的工作態度，替保戶解決疑難雜症，榮登全球百萬圓桌會員認證。

想贏得「百萬圓桌會員」這項國際榮譽，首先不能有任何客訴，一有客訴就失去資格，接著保費、佣金與當年度的收入，三者其中有一個達到標準，才能躋身該年度的百萬圓桌會員。

很多人努力數年才拿到這項榮譽，張智捷畢業後拚命努力，一年後以其本事與全世界的壽險業務從業人員競爭，最後獲選MDRT認證，他認為最關鍵的因素是在校期間到企業實習，四年學習沒有浪費光陰。

張智捷在城市科大企管系就讀時就想從事金融產業，大三暑假剛好到富邦人壽接觸課程，當時對保險產業懵懵懂懂，上完課後發現保險工作是外務型，時間自由不會被綁住，是自己喜愛的工作類型。

他大四實習時透過公司系列課程，認識各類保險知識，從零學起、補足專業，因此大四畢業馬上有即戰力可以投入工作，每天都把自己的行程排滿檔，先是為親友的保險產品做「健診」，另外再進行陌生開發，不過因為菜鳥經驗不足，卻經常吃閉門羹。

偶然在路上認識一位大哥遇到車禍意外，張智捷協助其處理車禍理賠，與兩造當事人聯絡，且耐心地與對方保險公司不斷協商，終於讓紛亂的雜事落幕。

這個車禍意外在張智捷協助下，當事人的生活回歸平靜，竟意外獲這位大哥信任，開啟後續一連串儲蓄保險等其他險種的保單規畫，處理完這次事件後他變得越來越有自信，更領略到「做保險應該是先服務才有機會成交，而不是先成交再服務」！

面對第一張耀眼成績單，張智捷不自滿，他謙和地說，未來的路還很長，仍持續擴充法律、稅務、房地產等專業領域，面對未來只有堅持兩字，他認為一步一腳印紮實地踏穩，才是成功的不二法門。

(中時 )