連續下了17天雨，下到宜蘭人自嘲「不知陽光為何物」，終於在今天獲得解脫。宜蘭地區今雨停，難得太陽露臉，許多宜蘭人紛紛拍照分享，「終於見到久違的陽光」、「感覺好不真實」、「是我眼睛業障深嗎」。不過，好天氣就這麼一天，根據中央氣象局預報，今晚又要開始下雨了。

「從上月26日起，一直下到昨天（12日）」，宜蘭氣象站主任陳高鋤指出，連續幾波東北風，為宜蘭地區帶來不間斷降雨，根據氣象站觀測，上次沒下雨的日子是11月25日，也就是26日起到12月12日，足足下了17天。

氣象局預報宜蘭今降雨機率僅20%，不少宜蘭民眾昨晚在臉書貼出「晴天娃娃文」；果然，今早放晴，相關臉書社團幾乎被陽光照洗版，從東邊的蘇澳一直到西邊的員山，還有頭城等地，網友一片慶賀。

雖然統計上是17天，但這場雨卻感覺下了一、兩個月，全台喊「缺水」，對蘭陽平原來說，類似新聞反而顯得他們與世隔絕，「水多到送中南部同胞都沒問題」。

把握難得陽光是今天的當務之急，因為下午起雲層增厚、降雨機率轉高，晚上再度有雨，明天開始又要下雨了，這次會不會超過17天，宜蘭人不敢多想。

(中時新聞網)