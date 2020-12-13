韓國今天通報新增1030起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，連續第2天創下單日新高紀錄。韓國一度成功遏止病毒大規模擴散，如今正在與第3波嚴峻疫情奮戰。

在新增病例中，有1002例為本土病例。韓國疾病管理廳（Korea Disease Control and Prevention Agency）表示，境內目前累計4萬2766人確診、580人不治。

韓國總理丁世均（Chung Sye-kyun）昨天表示，倘若疫情持續擴散，進一步緊縮社交距離限制至全國最高層級將是無可避免的狀況，意味這個亞洲第4大經濟體可能首次全國封城。

自一月通報首例確診以來，韓國嚴格實施接觸追蹤及病毒篩檢等舉措，讓國家在不必封城的情況下，成功控制住疫情，一度廣受各界讚揚。

韓國昨天通報新增950例確診，迫使總統文在寅（Moon Jae-in）下令動員警察、軍方人員和公衛醫療人員緊急備戰，以遏止疫情蔓延。

韓國首都圈目前防疫響應等級為2.5級，若升至3級，學校將改採遠距教學，非必要人員則在家辦公，並禁止10人以上聚會。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1091213

(中央社)