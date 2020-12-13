行政院長蘇貞昌今日出席活動時，針對萊豬產品是否要標萊劑一事受訪表示，如果台灣弄一個和國外不一樣的標準，會引來貿易報復，而且會被認為是歧視。藍委陳玉珍質疑，如果國外提出貿易報復，照程序也會先調查並預警，蘇揆應提出證據證明言論屬實，否則就是呼攏人民。

藍委陳玉珍表示，民進黨在8月宣布要開放進口萊劑美豬時說，這是為了國際地位、貿易協定，結果台灣談了什麼「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)、「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)嗎？通通都沒有。

陳玉珍指出，蘇貞昌現在又說，若產品標示萊劑，會被報復，民進黨不是說，我們跟很多國家是「good friend」、「Taiwan can help」嗎？怎麼會被報復呢？

陳玉珍說，大概10多年前，台灣也曾因智慧財產權問題，而被美國列入「301」觀察名單，當時是公告後6個月內先調查再協商，若不能達成協議，再決定貿易報復措施。

陳玉珍表示，國外若真的要對他國進行貿易制裁，一定會有調查、協商、談判等相關程序，如果現在真如蘇貞昌所言，會被貿易報復，那就請說明是哪個國家會報復我們。

陳玉珍說，蘇貞昌的說法，應提出舉證，說明事實為何，說明跟哪個國家談判過，而不是隨口說說，創造毫無證據的恐懼，來隨便呼攏人民。

(中時 )