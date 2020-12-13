「竹聯寶和會」涉館長槍擊案 警「抄家」逮10要角

「館長」陳之漢遭槍擊案，專案小組鎖定竹聯幫寶和會，8日對寶和會進行第三波掃蕩，拘提寶和會幕後老大邵柏傑等5人到案。據悉，專案小組在邵柏傑女友住處將他拘提，邵的女友無業，卻能開百萬起跳的義大利豪車瑪莎拉蒂「趴趴造」，這對「黑色神雕俠侶」讓小弟好羨慕。

偵辦「館長」槍擊案的專案小組幹員，8日會同維安特勤人員，分持拘票、搜索票兵分多路至大台北地區同步收網，拘提寶和會幕後老大劭柏傑等5人到案，同時搜索據點堂口，並通知關係人到案說明。

今年10月間，檢調2波掃蕩寶和會，逮捕46歲會長林修伯、副會長梁智勝、幹部施俊吉等10嫌。8日逮捕綽號「小寶」的44歲邵柏傑，是寶和會前會長，但實際上仍掌握寶和會，堪稱幕後老大。

據《鏡週刊》報導，邵柏傑是在北市大安區女友住處遭到拘提，整個過程女友全程直擊。據悉，邵柏傑女友沒有工作，卻擁有「義大利豪車」之稱的瑪莎拉蒂，與邵柏傑遊山玩水，是小弟們眼中的「神雕俠侶」，檢調懷疑資金來源全來自邵柏傑。

(中時新聞網)