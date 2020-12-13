新北市議員陳永福不滿共機頻頻擾台，近期在臉書發文，建請中央政府擬定對中華人民共和國沿岸擬定毀核計畫，保障人民生存權益，並以不當言詞回覆網友，但隨即刪除留言。他今出席新店國民運動中心開幕式時稱，留言用詞確實比較不堪入目，因此刪留言，但中共不要以為自己是老大就欺負台灣，誰幫大陸講話，台灣人都看得很清楚，自己做得對不對，大家都看在眼裡。

陳永福在臉書專頁發文稱「中華人民共和國常常軍機擾亂臺灣，為了臺灣人民免於生活在恐懼當中，建請中華民國臺灣政府擬定對中華人民共和國沿岸毀核計劃，保障臺灣人生存權益」，引發不少網友質疑，有人稱「議員一定是酒喝太多才會提出毫無使用大腦就說出口的意見」，對此陳永福也留言回覆「你媽去被人強X要報仇還要講素質嗎？」不過隨即刪除留言。

陳永福今表示，自己用詞確實比較不堪入目，因此才刪除留言，避免繼續惹議，但中國一天到晚欺負台灣，不能仗著國力強就欺負別人，台灣跟大陸又沒什麼關係，一天到晚恐嚇台灣讓世界知道，發出這議題是希望讓政府看到台灣有很多內應、間諜、臥底的人，想請政府去處理，發文是老百姓與自己的心聲，做的對不對，大家都看在眼裡。

(中時 )