中天新聞正式退出52頻道，資深媒體人陳文茜主持《文茜的世界周報》長達15年，11日晚間也現身支持中天新聞表示，「只要叫我一聲就會回來」。昨日是15年來，沒有世界周報的第一個星期六，陳文茜也在臉書寫下心境轉折。

陳文茜指出，這是15年又3個月以來，不必匆忙起床大量閱讀國際事件，下午2點已經在趕路、3點全神灌注工作，改稿、調整稿單、整理錄影資料，錄影直到深夜的星期六。

過去15年，陳毓襄的幾埸鋼琴演奏會、青峰雲門劇場的表演等，陳文茜皆一一忍痛拒絕，總是回答「該死的星期六」。不過，這回要改口了，陳文茜說，「很抱歉，這個星期六給大家的是沒有世界周報陪伴你們的周末」，但仍想好好留住這一天。

15年又3個月的第一個星期六，陳文茜獻給從不放棄對音樂的熱情，一直埋頭苦練鋼琴，終而成為台灣在國際最出色的鋼琴家陳毓襄，演奏她一生最衷愛的曲目：Rachmaninoff 3。

此外，陳文茜在留言提到，「外電費用4000萬一年，網路養不起」，解釋《世界周報》為何不轉戰網路平台。其他人則表示，「沒有世界周報的週末晚上，不習慣」「跟了這麼多年的電視節目，就這樣沒了」「謝謝文茜姐給了15年來精闢入裡的世界觀」。

(中時新聞網)