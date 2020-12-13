立明努力學習環境區位，現在已經能在全校區自由行走（盧金足攝）

台中市豐原國中學務處同事，熱心主動伸出友善的手，協助立明早日熟悉業務。（盧金足攝）

世界是黑暗，心是光明的！大學剛畢業的立明，先天性視網膜色素病變，大一時雙眼全盲，生命秒墜黑暗世界，但他不向命運低頭，今年通過身心障礙特考，分發至台中市豐原國中擔任幹事，幸有勞工局啟動視協員及職務再設計，排除職場障礙，還成為豐原國中第一位視障「DJ」，全校走透透，在他心中都有一張地圖不迷路。

台中市府勞工局長吳威志表示，為協助身障者排除職場障礙，勞工局提供職務再設計服務，全依身障者需求量身規畫，以立明為例，上任前先協助他接受定向行動訓練，熟悉上、下班搭公車路線及職場環境。

立明學習能力強，不假時日就能準確掌控方位，不用他人引導，即使送公文需要辦公區走透透，他也能行動自如。

上任後，為了讓立明得心應手工作，協助於文件檔案櫃、公文夾上增加點字提示、安裝語音報讀軟體等輔具。

立明主責學生事務，包括學生請假單、獎懲單及班級整潔秩序評分表等電腦建檔作業，都得「眼見為憑」方能鍵入，立明全盲需要一雙眼睛幫他審閱報讀，勞工局更及時安排視力協助員陪伴服務，給予立明突破性的職場協助。

視協員代替立明眼睛，每天到校幫忙2-3小時，這項人力協助幫立明大忙，助他順利執行份內業務，但他有時難免感傷，「如果眼睛看得到，這些業務對他來說是游刃有餘」，但全盲是事實，他感謝同事友善相待。

23歲立明，在小學時獲知自己罹患色素性視網膜失養症，視力會完全退化變成全盲後，個性獨立不認輸的他，開始謹慎規畫人生每一步路。

「不想讓媽媽更辛苦，在視力全盲前，除了認真學業，更加快腳步學習一切技能」，他說 包括按摩、盲用電腦和點字等，深謀遠慮的為日後能自立更生做好準備。

早有心理準備，考上彰師大特教系那年，立明雙眼全盲，行動全靠白手杖輔助，他沒有怨天尤人，準備身障特考，為爭取一份穩定工作努力。

立明今年通過身心障礙特考，9月分發至豐原國中擔任幹事，負責學務處行政業務，人生第一份工作，感謝勞工局及學校夥伴協力營造友善職場，讓他不至寸步難行。

立明的「芳鄰」美香都會主動伸援手，學務處主任林純夙對於身心障礙同仁，不要只看到他的限制，而是去挖掘其優勢，為他開發適合的工作，包括當DJ宣導校務事項及會議聽打記錄，善用立明資訊專長，蒐集學生相關宣導進行電子化宣傳。

3個多月來，立明盡管身兼多職很忙碌，卻讓他有機會發揮職場效能，立明說，有信心通過實務訓練並成為正式公務人員，視障雖像是永遠沒有天亮的世界，看他心裡的雙眼感受世界的溫暖，能力也在學校業務發揮所長。

(中時 )