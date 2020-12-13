中天新聞台轉戰Youtube，仍要追殺到底？據傳NCC現在打算提出《數位通訊傳播法》草案，管到網路去。行政院長蘇貞昌今日受訪表示，NCC是獨立機關，他們依法獨立行使職權，我們都尊重。

近日因NCC審查中天新聞52台，頻道換照未過，而於日前被下架，中天新聞將轉戰Youtube頻道。但卻傳出NCC要展開網路監理研究，下周一將委外舉辦「數位通訊傳播服務規管趨勢與法制革新」座談會，討論《數位通訊傳播法》草案。

蘇貞昌今日被問到此事時，並未多做回應，僅表示NCC委員都是經由立法院審查同意通過的各方學者專家，尊重他們獨立行使職權。

另有關近期政府組織改造工程，據了解，行政院本來打算成立數位發展部，但傳出立院立委有意見。蘇貞昌回應，行政院都有溝通、多聽各方意見。組改是很大的工程，會盤整全部、多方考量，也會尊重立委，溝通成熟後就會將案子送立法院，希望立委支持，一定要都很穩妥，讓組改能夠成功。

(中時 )