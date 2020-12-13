大學選系關係到未來出路與薪資待遇，通常薪水高的科系分數也高、競爭激烈，一名網友好奇詢問，台灣哪些科系是曾經很看好會賺錢、錄取分數超高，結果畢業出來卻成了笑話？結果網友一面倒回答，「生科沒有之一，真的慘」、「生科曾經僅次醫牙的第三志願」，畢業後很多都去做直銷、賣藥，薪水超低。

網友們在PTT指出，生科(生命科學系)十年前被包裝成準醫學系，直指生物科技可能是下一個科技新貴產業，未來前景看好，讓生科當年分的數直逼牙醫、藥學，是僅次於醫學系、牙醫系的第三志願，騙了一堆考高分的學生進去唸，結果畢業後超慘，「生科很多都去做直銷」、「生科唸完跑去賣藥」、「我隔壁班還有分數可以上醫科跑去念生科的」、「生科在台灣鳥爆，還一堆高中老師在那邊吹」。

更有網友直呼，「生物科技類、醫技類，全都是以前很吃香後面很血汗薪水凍漲的，薪水超低」、「幫生科QQ 當初一堆高分去選結果...不過我覺得那些強者也會找到出路啦」、「生科啊，差點入坑，現在想起來還會怕」。

除了生科外，網友也點名光電也是跌落神壇的系所之一，「絕對是光電，當初跟電機差不多分數，出來後...」、「材料、光電、生科」、「光電方面，面板、光碟還曾經風光過，生科真的雷聲大雨點超小，超慘」。

(中時新聞網)