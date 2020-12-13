行政院長蘇貞昌目前為了疫情、美豬議題兩頭燒，在立院迴避美豬質詢的發言更是引發眾怒，連為總統蔡英文辯護的責任都沒有做到，讓國民黨主席江啟臣再度把矛頭指向蔡英文，要求辯論的議題又一次浮上檯面；就有網友在今(13)日發文指出，再過不久，恐怕行政院長就要換人了

民進黨2024年的總統接班人選眾說紛紜，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦都是熱門選項，而其中，鄭文燦因為在偏藍的桃園市執政成功連任，在黨內聲望極高，許多人都相當看好他會在2024直攻大位，但也有人認為，鄭文燦在全國性職務上沒有歷練，直指目前在防疫、美豬議題兩頭燒的行政院長蘇貞昌，預言民進黨為了鋪陳鄭文燦的總統路，在疫情過後就會讓蘇貞昌下台，換上鄭文燦接任閣揆。

網友在論壇發文指出，在兩年半左右民進黨就要開始準備總統的黨內初選了，有過去賴清德逼宮的經驗，這次民進黨對於黨內初選的程序肯定會更加嚴謹，而對於參選人的條件也引起更多的關注，鄭文燦想要參與這場棋局，全國性職務的歷練肯定不能少，而且蔡英文也明顯屬意讓鄭文燦來接班，所以他認為，只要目前的疫情大致穩定，蘇貞昌肯定也該下台一鞠躬、把閣揆職位交接給鄭文燦了。

該文長引來其他網友的討論，表示「等2022年底才接閣揆，不會太晚嗎？」、「如果胖周瑜單從直轄市長卸任後幾個月來爭黨內初選，感覺有點單薄…」「所以2023六月黨內初選？那賴清德應該穩了？」「看初選民調啊，副總統目前也沒什麼政績，都還早」、「我覺得燦哥選2024機會不大，要選的話這個時間就要搶院長了」。

(中時新聞網)