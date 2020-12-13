Steph turnin' defense into offense real quick



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整整等待9個多月時間，球迷總算又可以在場上欣賞勇士明星後衛柯瑞的三分神射功力了！柯瑞13日在勇士首場熱身賽，先發打了21分鐘，投10中3，含三分球投7中2，貢獻10分、3助攻與2抄截，勇士驚險以107比105氣走金塊。

靠著柯瑞三分火力與後場組織，勇士打到第3節，一度取得20分大幅領先，沒想到隨著勇士總教練科爾賽前訂出柯瑞只會上場20分鐘的期限到了，柯瑞無奈被換下場休息，勇士竟然轉眼就被金塊追上，幸好最後有驚無險仍把勝利留下。

勇士得分最高的球員，是重新回鍋的貝茲摩，他替補拿下13分、5籃板，達米恩李也拿12分，新加盟勇士的烏布雷，以及普爾、穆德各有10分進帳；金塊則以當家中鋒約基奇表現最為搶眼，他只打23分鐘，就拿26分、10籃板的雙十。

勇士與金塊這場熱身賽最後比數，剛好就跟灰熊遭遇灰狼熱身賽完全一樣，灰熊13日也以107比105險勝灰狼，這場熱身賽的焦點都在今年選秀狀元愛德華茲身上，結果他替補打了26分鐘，只拿5分、4籃板及1助攻，表現算是不及格。

(中時 )