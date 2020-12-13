數以千計戴著紅帽的美國總統川普支持者今天擠滿華府街頭，高喊川普「再作4年」，而前往紐約觀賞陸軍-海軍美式足球賽的川普也搭乘直升機從上空飛越人群3次致意。

法新社報導，聯邦最高法院昨天已駁回德州試圖扭轉喬治亞等4大搖擺州確認拜登勝選的訴訟，使得川普翻轉11月3日大選結果的最後努力碰壁，不過今天參加集會的民眾仍堅稱川普勝出。

數以千計的民眾聚集在距離白宮僅幾個街區之遙的自由廣場（Freedom Plaza），現場瀰漫節慶氣氛。

一個遠從美西愛達荷州來的60多歲支持者說：「我們不會放棄。」另一名常現身川普集會的支持者也說，「沒有任何可能」拜登會當選。

前往紐約觀賞陸軍-海軍美式足球賽的川普也搭乘直升機從上空飛越人群3次致意。(圖/路透)

路透社報導，川普親信史東（Roger Stone）創立的「停止竊選」（Stop the Steal）和教會團體，呼籲支持者踴躍參與「耶利哥遊行」（Jericho Marches）和祈禱會。

川普前國家安全顧問、退役陸軍將領佛林（Mike Flynn）在聯邦最高法院前向抗議民眾表示：「不管昨天的裁決為何…大家好好地深呼吸。」

「我對各位的指示是，你們從哪裡來就回哪裡去」，並提出相關要求。他並未提出進一步解釋。他表示，美國憲法「非關集體自由，而是個人自由，當初就是這麼設計的」。

這是兩度在通俄案調查中認罪的佛林，11月24日獲川普特赦以來首次公開談話。

如今全美50州和華府已認證當地選舉結果，拜登將拿下306張選舉人團票，超越當選門檻270張，而川普拿下232張。選舉人團將於14日正式投票，宣布選舉結果。不過，抗議民眾仍和川普一樣，一再堅稱這場選舉充斥大規模舞弊。

川普今天早上推文寫道：「哇！數以千計的民眾聚集在華府參與『停止竊選』，我不知道有這回事兒，但我要去看看他們！」

過沒多久，川普的直升機從白宮庭院起飛，3度飛越高唱美國國歌的人群，再前往紐約參加陸海軍年度美式足球賽。

白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）隨後推文張貼從直升機上俯瞰地面群眾的照片，並寫道：「感謝你們，愛國者們！」川普本人稍後也轉推集會現場影片。

雖然全美各地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例和病故人數激增，抗議群眾仍無視各地市長發布的防疫規範，配戴口罩的人寥寥可數。

抗議民眾中清楚可見極右派民兵組織「驕傲男孩」（Proud Boys）成員，他們穿著招牌黑黃外衣，一些人身穿防彈背心，所到之處常吸引其他群眾歡呼。

幾個街區外，平權運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）支持者也舉行規模小許多的集會，高呼「納粹滾出去！」

(中央社)