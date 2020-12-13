奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享12/14～12/20星座運勢，水瓶座事業運最旺，牡羊座愛情運最旺，雙子座金錢運最旺；另外射手座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，天秤座金錢運需要留意。
▍牡羊座
整體運勢★★★★★
下周牡羊座的朋友，若目前有遇瓶頸，或對環境感到不滿意，在下周都有積極想突破現況的想法，也因此在處理事情上也變得更加順利。
▍金牛座
整體運勢★★★
金牛朋友下周則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，稍稍注意一下囉！
▍雙子座
整體運勢★★★
雙子朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下了，讓肩膀上的責任可以稍微卸下，也不再像過去逼著自己去做些事情。
▍巨蟹座
整體運勢★★
巨蟹朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法下決定，且下周對於自信的流失，也增加了自我的不確定感！
▍獅子座
整體運勢★★★
獅子朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始顯得無法負荷，同時下周對於事情掌握度的渴望度提升，奧斯提醒量力而為，可別讓自己累過頭囉！
▍處女座
整體運勢★★★
面對事情多了點不確定感，奧斯建議處女朋友下周在做事情或決定時，要再謹慎考慮一些，避免莽撞行事的狀況，以免導致後續狀況失控，甚至毀了自己長久以來的努力喔！
▍天秤座
整體運勢★★
天秤朋友，讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，同時顯得孤獨許多。下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！
▍天蠍座
整體運勢★★
天蠍朋友下周稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全，容易有錯誤決定產生。
▍射手座
整體運勢★★
射手朋友顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力在下周變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的安心，安全感也因此降低不少喔!
▍魔羯座
整體運勢★★★
魔羯朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起爭執，要多注意避免脾氣或情緒影響他人喔！
▍水瓶座
整體運勢★★★★
平衡安穩的元素將充斥水瓶朋友下周的生活，過往的努力在下周也開始逐漸地獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多！
▍雙魚座
整體運勢★★
雙魚朋友需多加注意手邊的事情，在下周將受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，導致信念的停止或結束，將會大幅影響情緒唷！
【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】
(中時新聞網)
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