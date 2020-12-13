張茆豪宅寬敞，還能看無敵夜景。(圖／翻攝自微博)

張茆12年前在夜店和倪震激吻長達5分鐘轟動一時，當時才21歲的她，因成為「周慧敏小三」，鬧得滿城風雨，之後轉往香港發展，7年前嫁給義大利籍丈夫Mr.K，育有一子一女，現婚姻幸福的她，專注家庭之餘，也發展網紅事業，意外曝光高級豪宅內裝。

倪震和周慧敏當年是圈內公認的幸福情侶，未料卻被拍到在夜店和21歲的女大生張茆激吻，當時媒體都報導周慧敏決定分手，結果隔近2個星期後，兩人卻突然閃電宣告結婚，而背負小三罵名的張茆，承諾會反省，並會繼續完成學業。

2013年她和義大利籍型男Mr.K結婚，婚後湊滿一個好字，一家生活幸福和樂，她也開始經營網紅事業，廣告多以嬰兒和家庭用品為主，而她常會透過社群網站分享生活點滴，也讓豪宅曝光，據《香港01》報導，她現在住的地方市值約2千至3千多萬港幣不等(約台幣7千萬至1億)。而從她曝光照片的看來，室內空間非常寬廣，陽台還可以眺望整個九龍區夜景，令人羨慕不已。

(中時新聞網)