「國民女神」陳妍希日前出席電影《沐浴之王》首映會，但她卻因為整個人身材明顯發福，還引發懷二胎疑雲，陳妍希則在昨（12日）曬低胸自拍照打臉，她又瘦又美、狀態極佳，不過卻有眼尖網友抓包陳妍希有明顯修圖的痕跡。

許久沒公開露面的陳妍希，慘被指發福，還引發懷二胎疑雲，對此，陳妍希則在網上曬自拍辣照，她也難得曬性感，身穿低胸禮服，解放性感鎖骨與胸前白皙美肌，同時她還高EQ寫下：「角度真的很重要！角度！」

陳妍希曬辣照被狂讚，她又瘦又美的模樣，完全不像是一個孩子的媽，不過卻有眼尖網友揪出陳妍希疑似有修圖的痕跡「照片左下有碼的地方，是因為p完瓷磚的縫隙歪掉了嗎」、「瓷磚縫是歪的」、「P圖更重要」。

儘管陳妍希遭指修圖，但她辣照仍獲得網一片好評，狂讚她是辣媽一枚。至於第二胎，其實陳妍希日前曾向媒體透露，夫妻有意要為兒子添弟妹，陳妍希也說：「能有弟弟或妹妹陪星星當然是很棒的事」，就等她早日宣布好消息。

(中時新聞網)