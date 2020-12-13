水溝狂拉免費高級補品！粗肥台灣鱔火烤超美味

黃鱔又稱鱔魚，體型像蛇，居住在乾淨且無受汙染的溪流或沼澤中，YouTuber「黃小四生活點滴」於頻道分享釣本土野生鱔魚，並表示台灣本土野生鱔魚有豐富的DHA和卵磷脂、鱔魚素、維生素A，營養價值極高。分享自製蒲燒烤鱔魚，讓人垂涎三尺。

黃小四分享自身興趣之一為釣鱔魚，可前往水質較乾淨的水溝蓋嘗試，有網友表示，「水溝那麼髒的魚可以吃嗎？」、「這寄身蟲很多」，黃小四回應，一般都是在沒有污染及農藥的灌溉水溝才適合鱔魚居住。通常鱔魚會出現在肉眼可見的水底，有著均勻小洞的洞穴。也有一說為釣過一次鱔魚的洞不會再有第二條。

鱔魚有許多種料理模式，黃小四分享自製蒲燒烤鱔魚，使用獨家配方，將鱔魚烤至熟透即可，來賓大口咬下，好吃到立即豎起大拇指。

影片引起許多網友紛紛表示，「我也是釣鱔魚愛好最大尾釣過40兩有機會切搓一下」、「我也是專找這種有水溝蓋還是含洞的，比較沒人來」、「水溝蓋釣法真的需要靠腰力」。

(中時新聞網)